Литовские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет: трое под подозрением

В Варенском пограничном отряде VSAT начато досудебное расследование по фактам контрабанды, незаконного распоряжения акцизными товарами и злоупотреблениями, которое ведет прокурор 2-го отдела уголовного преследования Каунасской районной прокуратуры. После выдвижения подозрений обоих задержанных сотрудников отпустили после применения к ним мер пресечения, письменных подписок о невыезде и изъятия документов. Пограничников Варенского погранотряда VSAT также отстранили от службы и начали официальную проверку. В ходе вышеупомянутого обыска сотрудники VSAT также допросили владельца усадьбы, которому было предъявлено обвинение в хранении подакцизных товаров, а также мера пресечения - подписка о невыезде.