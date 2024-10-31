Литовские пограничники обнаружили крупную партию контрабандных сигарет: трое под подозрением

В воскресенье вечером, проверяя имеющуюся информацию, сотрудники отдела досудебного расследования Варенского пограничного отряда Службы охраны государственной границы (VSAT) при содействии коллег из управления по иммунитету VSAT и вильнюсской команды отдела специального назначения VSAT провели обыск усадьбы, расположенной в деревне Светиянска Лаздийского района. В подвале хозяйственного помещения сотрудники VSAT обнаружили 66 коробок нелегальных сигарет, всего 33 000 пачек сигарет Queen Menthol с белорусскими акцизными марками. Стоимость такого груза, включая все налоги, которые необходимо заплатить в Литве, составляет более 148 тысяч евро.
В ходе продолжения процессуальных действий пограничники также задержали на 48 часов двух сотрудников пропускного пункта Капчяместис, подозреваемых в причастности к этому грузу.
В Варенском пограничном отряде VSAT начато досудебное расследование по фактам контрабанды, незаконного распоряжения акцизными товарами и злоупотреблениями, которое ведет прокурор 2-го отдела уголовного преследования Каунасской районной прокуратуры. После выдвижения подозрений обоих задержанных сотрудников отпустили после применения к ним мер пресечения, письменных подписок о невыезде и изъятия документов. Пограничников Варенского погранотряда VSAT также отстранили от службы и начали официальную проверку. В ходе вышеупомянутого обыска сотрудники VSAT также допросили владельца усадьбы, которому было предъявлено обвинение в хранении подакцизных товаров, а также мера пресечения - подписка о невыезде.
„Активные действия досудебного расследования продолжаются. Не исключено, что число задержанных и подозреваемых может увеличиться“, - сообщает VSAT.