2024.12.13 16:11

Литовские аэропорты просят проверить магазины беспошлинной торговли, владельцы которых поставляют товары в Россию

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Heinemann Duty Free | Travel Value
Heinemann Duty Free | Travel Value
ФОТО: DELFI / Modesta Meškė

В ответ на появившуюся в СМИ информацию о том, что немецкий концерн Gebr. Heinemann по-прежнему поставляет предметы роскоши в Россию, Литовские аэропорты (ЛА) сообщили об обращении к властям с просьбой провести проверку данного предприятия.

„Литовские аэропорты, с учетом информации, опубликованной в литовских СМИ, сегодня обратятся в Координационную комиссию по охране важных объектов национальной безопасности по поводу дополнительной проверки компании Travel Retail Vilnius, представляющей интересы торговой марки Heinemann Duty Free“, – в пятницу сообщил прессе представитель ЛА Тадас Василяускас.

В ЛА поясняют, что в ноябре был подписан договор с оператором магазинов беспошлинной торговли Travel Retail Vilnius. Выигравшая международный тендер компания, представляющая торговую марку Heinemann Duty Free, уже в следующем году реализует свои проекты в обновленных аэропортах Вильнюса и Каунаса.

В пятницу портал LRT сообщил, что им удалось получить данные российской таможни, согласно которым Gebr. Heinemann экспортировал в Россию предметов роскоши на сумму 9,5 млн евро. В 2023 году эта сумма составила 35 млн евро, тогда как в 2022 году, считая с марта (когда в Украине началась начатая Россией полномасштабная война) до конца того же года, было импортировано товаров на сумму 4,5 млн евро.

Кроме того, по словам портала, владелец этой компании – немецкий концерн Gebr. Heinemann – также управлял дочерними компаниями и в России, а их партнерами были российские олигархи, такие как Аркадий Ротенберг, находящийся под санкциями с 2015 года.

По данным LRT, магазины Heinemann Duty Free, находящиеся под управлением компании Travel Retail Vilnius, принадлежащей Gebr. Heinemann, обслуживают вылетающих пассажиров в Вильнюсском аэропорту уже на протяжении 17 лет, в Каунасе – чуть меньше.

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