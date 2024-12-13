Литовские аэропорты просят проверить магазины беспошлинной торговли, владельцы которых поставляют товары в Россию

„Литовские аэропорты, с учетом информации, опубликованной в литовских СМИ, сегодня обратятся в Координационную комиссию по охране важных объектов национальной безопасности по поводу дополнительной проверки компании Travel Retail Vilnius, представляющей интересы торговой марки Heinemann Duty Free “, – в пятницу сообщил прессе представитель ЛА Тадас Василяускас.

В ЛА поясняют, что в ноябре был подписан договор с оператором магазинов беспошлинной торговли Travel Retail Vilnius. Выигравшая международный тендер компания, представляющая торговую марку Heinemann Duty Free, уже в следующем году реализует свои проекты в обновленных аэропортах Вильнюса и Каунаса.

В пятницу портал LRT сообщил, что им удалось получить данные российской таможни, согласно которым Gebr. Heinemann экспортировал в Россию предметов роскоши на сумму 9,5 млн евро. В 2023 году эта сумма составила 35 млн евро, тогда как в 2022 году, считая с марта (когда в Украине началась начатая Россией полномасштабная война) до конца того же года, было импортировано товаров на сумму 4,5 млн евро.