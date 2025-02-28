Литовская полиция расследует серию мошенничеств на сумму свыше 130 000 евро

Также, как сообщает Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда, в четверг жителю Юрбаркского районного самоуправления (1957 г. р.) позвонили русскоязычные лица, представившиеся оператором мобильной связи Bitė, сотрудником Swedbank и сотрудником полиции. После того как пострадавший предоставил свои данные для входа в электронный банк, с его счета было украдено 7 800 евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.

Главный комиссариат Клайпедского уезда сообщил, что в четверг было зарегистрировано заявление от пожилой женщины (1930 г. р.) о том, что в четверг в ее квартиру на проспекте Тайкос в Клайпеде пришел неизвестный мужчина, представился сотрудником полиции и обманным путем выманил у нее 4 000 евро, заявив, что деньги фальшивые и их необходимо заменить. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.