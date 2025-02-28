Литовская полиция расследует серию мошенничеств на сумму свыше 130 000 евро

Как сообщили в Департаменте полиции, в четверг в Жалякальнисский комиссариат полиции Каунаса обратился 64-летний мужчина. Он заявил, что 16 февраля в Каунасе ему позвонил неизвестный мужчина и обманным путем выманил у него 36 тыс. евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Также в четверг, в 14.16 час, Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда получил сообщение от компании. Ее представители сообщили, что 10 февраля приобрели BMW X5 xDrive 30d M Sport 2023 года выпуска у компании, зарегистрированной в Нидерландах. За автомобиль было перечислено 70 тыс. евро. Полиция собрала материалы о мошенническом приобретении особо ценного имущества.
Как указывает Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда, в четверг поступило сообщение от мужчины (1944 г. р.) о том, что с его банковских счетов в период 24 февраля по 25 февраля мошенническим путем было похищено 7 100 евро. Правоохранительные органы начали досудебное расследование.
Также, по данным Главного комиссариата Вильнюсского уезда, в четверг поступило сообщение от женщины (1957 г. р.) о том, что 26 февраля в Вильнюсе ей позвонили неизвестные лица, которые, представившись сотрудниками телекоммуникационной компании и банка, а также сотрудниками полиции, обманным путем завладели банковской платежной картой, воспользовавшись которой, похитили 8 850 евро. Полиция начала досудебное расследование.
По данным Главного комиссариата полиции Мариямпольского уезда, 26 февраля житель Мариямпольского самоуправления (1971 г. р.) получил в приложении Messenger сообщение со ссылкой от человека, которого он предположительно знал. Открыв ссылку и введя данные своего банковского счета, мужчина потерял 3 000 евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Также, как сообщает Главный комиссариат полиции Мариямпольского уезда, в четверг жителю Юрбаркского районного самоуправления (1957 г. р.) позвонили русскоязычные лица, представившиеся оператором мобильной связи Bitė, сотрудником Swedbank и сотрудником полиции. После того как пострадавший предоставил свои данные для входа в электронный банк, с его счета было украдено 7 800 евро. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.
Главный комиссариат Клайпедского уезда сообщил, что в четверг было зарегистрировано заявление от пожилой женщины (1930 г. р.) о том, что в четверг в ее квартиру на проспекте Тайкос в Клайпеде пришел неизвестный мужчина, представился сотрудником полиции и обманным путем выманил у нее 4 000 евро, заявив, что деньги фальшивые и их необходимо заменить. Начато досудебное расследование по факту мошенничества.