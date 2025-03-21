Литовец "заработал" миллионы на мошенничестве с возвратами товаров на Amazon

Как сообщает Бюро криминальной полиции Литвы (БКПЛ), в сотрудничестве с одной из крупнейших компаний интернет-торговли Amazon и международной компанией виртуальной валюты Binance было установлено, что гражданин Литовской Республики Д. Р. создал группу в Telegram, в которой он и его сообщники договаривались совершать покупки товаров на Amazon.

Согласно расследованию, когда заказанные товары попадали к „покупателям“, они злоупотребляли правилами возврата купленных товаров и утверждали, что товар не пришел или пришла только пустая коробка, поэтому покупателю возвращали деньги.