Литовец "заработал" миллионы на мошенничестве с возвратами товаров на Amazon

Как сообщает Бюро криминальной полиции Литвы (БКПЛ), в сотрудничестве с одной из крупнейших компаний интернет-торговли Amazon и международной компанией виртуальной валюты Binance было установлено, что гражданин Литовской Республики Д. Р. создал группу в Telegram, в которой он и его сообщники договаривались совершать покупки товаров на Amazon.
Согласно расследованию, когда заказанные товары попадали к „покупателям“, они злоупотребляли правилами возврата купленных товаров и утверждали, что товар не пришел или пришла только пустая коробка, поэтому покупателю возвращали деньги.
По данным БКПЛ, Д. Р. был задержан в Вильнюсе, ему избраны две меры пресечения. В ходе обысков у подозреваемого и его возможных сообщников изъято виртуальной валюты на сумму почти 5 млн евро и более 700 тыс. евро наличными.
Досудебное расследование под руководством прокурора Генеральной прокуратуры ведется по факту мошенничества и легализация имущества, полученного преступным путем. В настоящее время подозрения предъявлены двум лицам.
По словам руководителя Бюро криминальной полиции Литвы Арунаса Масколюнаса, вышеупомянутая мошенническая схема является беспрецедентной и первой в Литве, когда у коммерческой компании была похищена особо крупная сумма денег.
В 2024 году литовская полиция зарегистрировала более 3 200 преступлений, связанных с мошенничеством, а по данным финансовых учреждений ущерб, понесенный жителями в результате мошенничества, превысил 15 млн евро.
По данным полиции, мошенники использовали различные методы для хищения средств, однако в 2024 году значительное распространение получило телефонное мошенничество, когда люди выдавали себя за сотрудников полиции, финансовые учреждения и Google, а также использовалось мошенничество с авансами и инвестициями, выманиванием данных с использованием поддельных ссылок („фишинг“). По сравнению с предыдущими периодами расследования мошенничества с использованием SMS сократились.
Большинство случаев мошенничества носит международный характер – мошенничество совершается гражданами иностранных государств и используются услуги иностранных субъектов. Также используются различные методы сокрытия личности и социальной инженерии.