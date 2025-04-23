Литовцы, прилетевшие на родину перед праздниками, оказались в руках правоохранительных органов

В воскресенье вечером сотрудники Вильнюсского пограничного отряда Государственной службы охраны границы Литвы (VSAT), работающие в Вильнюсском аэропорту, задержали 21-летнего мужчину из Алитуса, прибывшего рейсом из Цюриха. Молодой человек был депортирован из Швейцарии за нарушение законов страны. В ходе проверки документов сотрудники VSAT установили, что у жителя Алитуса также есть проблемы с правоохранительными органами Литвы. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков без цели их распространения, однако он скрылся от предварительного следствия. Полиция Алитуса объявила о его розыске почти месяц назад, 25 марта.