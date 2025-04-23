Литовцы, прилетевшие на родину перед праздниками, оказались в руках правоохранительных органов

В воскресенье вечером сотрудники Вильнюсского пограничного отряда Государственной службы охраны границы Литвы (VSAT), работающие в Вильнюсском аэропорту, задержали 21-летнего мужчину из Алитуса, прибывшего рейсом из Цюриха. Молодой человек был депортирован из Швейцарии за нарушение законов страны. В ходе проверки документов сотрудники VSAT установили, что у жителя Алитуса также есть проблемы с правоохранительными органами Литвы. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков без цели их распространения, однако он скрылся от предварительного следствия. Полиция Алитуса объявила о его розыске почти месяц назад, 25 марта.
Пограничники задержали жителя Алитуса и доставили его на пограничный пункт Вильнюсского аэропорта. Сообщив об инциденте инициатору обыска, сотрудники VSAT передали задержанного столичному полицейскому конвою.
После полудня сотрудники Вильнюсской пограничной службы Государственной службы охраны границы проверили данные 45-летнего жителя Вильнюса, прибывшего из Лондона, который был возвращен британскими правоохранительными органами.
Пограничники установили, что в прошлом году этот мужчина был приговорен к лишению свободы за подделку или хранение документа, однако наказание он не отбыл. Полиция Вильнюса объявила о розыске мужчины почти три года назад, в июле 2022 года. Подозреваемый из Вильнюса был задержан пограничниками и доставлен в помещение пограничного пункта пропуска Вильнюсского аэропорта, где вскоре был передан сотрудникам полиции.
Среди пассажиров самолета, приземлившегося в аэропорту Каунаса из Шеннона (Ирландия) в воскресенье днем, был 47-летний житель Тельшяйского района, который летел обратно в свой родной город. Сотрудники Вильнюсской пограничной службы Государственной службы охраны границы, работающие в аэропорту, при проверке документов пассажиров обнаружили, что полиция Тельшяй объявила его в розыск еще 7 февраля этого года.
Связавшись с инициатором обыска, сотрудники VSAT вручили жителю Тельшяй повестку о явке в Тельшяйское отделение полиции и отпустили мужчину.