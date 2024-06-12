2024.06.12 14:18

Lietuvos draudimas предупреждает: активизировались мошенники – сообщают о лотерейном выигрыше автомобиля

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Компания Lietuvos draudimas
Компания Lietuvos draudimas
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Компания Lietuvos draudimas предупреждает, что не имеет никакого отношения к мошенникам, использующим имя компании, которые в последнее время распространяют в социальных сетях сообщения о выигранном в лотерею автомобиле за несколько евро.

„Для мошенников важно привлечь внимание людей вызвав их удивление, поэтому используются такие ключевые слова, как автомобильная лотерея, очистка склада и тому подобное. Даже если упоминается название конкретной компании, это не означает, что автором сообщения является упомянутая компания“, – подчеркивается в пресс-релизе, распространенном в среду.

Эксперты по безопасности Lietuvos draudimas призывают жителей не верить таким вводящим в заблуждение сообщениям и игнорировать их.

„Конечная цель мошенников обычно состоит в том, чтобы выманить у жителей деньги, завладеть данными доступа к управлению личными счетами или персональными данными. Поэтому жителей предупреждают не предоставлять мошенникам никаких данных доступа к счетам, номеров счетов и других финансовых реквизитов, а также не делать никаких платежных поручений на основании полученных сообщений или электронных писем“, — пояснили они.

При возникновении подозрения в том, что мошенники могли завладеть персональными данными для доступа в онлайн-банк, необходимо немедленно обратиться в свой банк, отмечается в пресс-релизе.

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