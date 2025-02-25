Ландшафтные нарушения в охраняемых зонах: виновные обязаны возместить ущерб

„В селе Шиша Шилутского района на территории регионального парка дельты Немана гражданин, без согласования своей деятельности с Дирекцией охраняемых территорий Малой Литвы и в нарушение установленных законом требований, выкопал искусственный непроточный водоем площадью 897,54 кв. м. и уничтожил травянистую растительность на площади 335,81 кв. м.“, – говорится в сообщении ДООС.

За эти нарушения гражданину грозила административная ответственность от 150 до 400 евро и обязательство по возмещению ущерба окружающей среде на сумму более 3 тыс. евро.

„Гражданин возместил ущерб и был привлечен к административной ответственности“, – сообщает ДООС.