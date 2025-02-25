Ландшафтные нарушения в охраняемых зонах: виновные обязаны возместить ущерб

„В селе Шиша Шилутского района на территории регионального парка дельты Немана гражданин, без согласования своей деятельности с Дирекцией охраняемых территорий Малой Литвы и в нарушение установленных законом требований, выкопал искусственный непроточный водоем площадью 897,54 кв. м. и уничтожил травянистую растительность на площади 335,81 кв. м.“, – говорится в сообщении ДООС.
За эти нарушения гражданину грозила административная ответственность от 150 до 400 евро и обязательство по возмещению ущерба окружающей среде на сумму более 3 тыс. евро.
„Гражданин возместил ущерб и был привлечен к административной ответственности“, – сообщает ДООС.
Второе нарушение зафиксировано в Юрбаркском районе, в селе Бельведерис.
„На территории Середжского ландшафтного заповедника гражданин, в нарушение установленных требований, удалил охраняемые растения с места их произрастания и срезал травянистую растительность, в том числе на территории, расположенной в прибрежной охранной полосе“, – сообщает ведомство.
За совершенные нарушения гражданин будет привлечен к административной ответственности на сумму от 150 до 400 евро. Ему также придется возместить нанесенный окружающей среде ущерб на сумму 4,5 тыс. евро.