2025.02.25 09:28

Ландшафтные нарушения в охраняемых зонах: виновные обязаны возместить ущерб

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото
ФОТО: Asmeninis archyvas

Департамент охраны окружающей среды (ДООС) выявил нарушения ландшафта и рельефа в региональном парке дельты Немана и Середжском ландшафтном заповеднике. Как сообщает ведомство, из-за несанкционированных земляных работ и уничтоженного растительного покрова окружающей среде был нанесен ущерб почти на 8 тыс. евро.

„В селе Шиша Шилутского района на территории регионального парка дельты Немана гражданин, без согласования своей деятельности с Дирекцией охраняемых территорий Малой Литвы и в нарушение установленных законом требований, выкопал искусственный непроточный водоем площадью 897,54 кв. м. и уничтожил травянистую растительность на площади 335,81 кв. м.“, – говорится в сообщении ДООС.

За эти нарушения гражданину грозила административная ответственность от 150 до 400 евро и обязательство по возмещению ущерба окружающей среде на сумму более 3 тыс. евро.

„Гражданин возместил ущерб и был привлечен к административной ответственности“, – сообщает ДООС.

Второе нарушение зафиксировано в Юрбаркском районе, в селе Бельведерис.

„На территории Середжского ландшафтного заповедника гражданин, в нарушение установленных требований, удалил охраняемые растения с места их произрастания и срезал травянистую растительность, в том числе на территории, расположенной в прибрежной охранной полосе“, – сообщает ведомство.

За совершенные нарушения гражданин будет привлечен к административной ответственности на сумму от 150 до 400 евро. Ему также придется возместить нанесенный окружающей среде ущерб на сумму 4,5 тыс. евро.

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