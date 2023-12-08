Курение и неосторожное обращение с огнем — это основные причины гибели людей в огне

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, за одиннадцать месяцев этого года в Литве произошло 7327 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был ликвидирован 7801 пожар, количество пожаров в Литве в этом году на 6,1% меньше. Это самое низкое количество пожаров за 11 месяцев за последние 20 лет.