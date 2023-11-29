Купля-продажа земельных участков в Литве, незаконно приобретенных гражданами России, признана недействительной

Как сообщает прокуратура, в деле установлено, что ответчики – граждане Российской Федерации, зная, что Конституция Литовской Республики запрещает субъекту, не соответствующему выбранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции, приобретать землю в собственность, приобрели ее от имени подставного лица – сельскохозяйственного предприятия (СХП), которое, предположительно, было создано с данной конкретной целью.

С учетом всех обстоятельств дела установлено, что основной целью создания СХП было приобретение российскими гражданами под видом юридического лица земель Литовской Республики.

Несмотря на официальное заявление СХП о том, что основным объектом его деятельности является пасека, пчеловодство, добыча и реализация продуктов пчеловодства, собранные данные показали, что предприятие не осуществляет заявленную деятельность и не получило никакого дохода.