Купля-продажа земельных участков в Литве, незаконно приобретенных гражданами России, признана недействительной

Как сообщает прокуратура, в деле установлено, что ответчики – граждане Российской Федерации, зная, что Конституция Литовской Республики запрещает субъекту, не соответствующему выбранным Литвой критериям европейской и трансатлантической интеграции, приобретать землю в собственность, приобрели ее от имени подставного лица – сельскохозяйственного предприятия (СХП), которое, предположительно, было создано с данной конкретной целью.
С учетом всех обстоятельств дела установлено, что основной целью создания СХП было приобретение российскими гражданами под видом юридического лица земель Литовской Республики.
Несмотря на официальное заявление СХП о том, что основным объектом его деятельности является пасека, пчеловодство, добыча и реализация продуктов пчеловодства, собранные данные показали, что предприятие не осуществляет заявленную деятельность и не получило никакого дохода.
В ходе проверки Государственная налоговая инспекция также не установила факта осуществления данным предприятием заявленной или иной деятельности, требовавшей приобретения земельных участков.
Постановлением суда была применена модифицированная реституция – земельные участки и их части были возвращены физическим и юридическим лицам, у которых эти земельные участки были приобретены.
По поводу предположительно незаконного приобретения участков Каунасская окружная прокуратура обратилась в суд еще в августе прошлого года.
После того как суд приступил к рассмотрению этого дела, по требованию прокуратуры в отношении всех пяти участков были применены временные меры защиты – записи в Реестре недвижимого имущества о запрете перехода права собственности.