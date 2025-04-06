Крупная авария возле железнодорожного вокзала Каунаса

При обращении в Главный комиссариат полиции Каунасского уезда была получена информация о том, что еще в 21.12 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Чюрлениса и Витаутаса.

Как видно на фото, произошло сильное столкновение двух легковых автомобилей. Сотрудник полиции не смогла уточнить марки автомобилей, но видно, что один из них — Audi. По предварительным данным, водители обеих машин на момент аварии были трезвыми. За рулем одного из транспортных средств находилась женщина, которую в связи с полученным ударом доставили в Каунасскую клинику на обследование. Дежурная сотрудница сообщила, что на место происшествия вызваны работники Kauno švara для расчистки дороги.