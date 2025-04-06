2025.04.06 14:22

Крупная авария возле железнодорожного вокзала Каунаса

 
ru.DELFI.lt
Avarija Kaune
Avarija Kaune
ФОТО: „Kas vyksta Kaune“ skaitytojas

Поздним вечером в субботу жители Каунаса сообщили о серьезном столкновении автомобилей возле железнодорожного вокзала.

„Вокзал“, - в группе „Что происходит в Каунасе“ в 22. 29 час. написал житель Каунаса, поделившийся фотографией.

При обращении в Главный комиссариат полиции Каунасского уезда была получена информация о том, что еще в 21.12 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Чюрлениса и Витаутаса.

Как видно на фото, произошло сильное столкновение двух легковых автомобилей. Сотрудник полиции не смогла уточнить марки автомобилей, но видно, что один из них — Audi. По предварительным данным, водители обеих машин на момент аварии были трезвыми. За рулем одного из транспортных средств находилась женщина, которую в связи с полученным ударом доставили в Каунасскую клинику на обследование. Дежурная сотрудница сообщила, что на место происшествия вызваны работники Kauno švara для расчистки дороги.

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