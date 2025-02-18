2025.02.18 13:02

Крупная авария в Вильнюсе: столкнулись пять автомобилей

 
Vilniuje – masinė avarija: susidūrė penki automobiliai
Vilniuje – masinė avarija: susidūrė penki automobiliai
ФОТО: Julius Kalinskas | Delfi

В полдень в столице поступили сообщения о столкновении автомобилей на проспекте Конституциес, в результате чего одному человеку потребовалась медицинская помощь.

Вильнюсской полиции о происшествии в 11.23 сообщил прохожий. По его словам, пять автомобилей столкнулись при движении с кольцевой развязки в сторону торгового центра Europа.

Другой свидетель сообщил, что видел возле машины человека, у которого, возможно, случился эпилептический припадок. На место происшествия были направлены медики и сотрудники правоохранительных органов. Авария произошла на перекрестке проспекта Конституциес с улицей Летувос Статуту, возле Национальной художественной галереи. Образовалась пробка.

Вильнюсская полиция получила несколько сообщений о происшествии. Звонивший в 11.19 сообщил, что в его Subaru врезался VW Caddy, после чего он скрылся. Звонивший подозревает, что виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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