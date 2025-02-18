Крупная авария в Вильнюсе: столкнулись пять автомобилей

Вильнюсской полиции о происшествии в 11.23 сообщил прохожий. По его словам, пять автомобилей столкнулись при движении с кольцевой развязки в сторону торгового центра Europа.
Другой свидетель сообщил, что видел возле машины человека, у которого, возможно, случился эпилептический припадок. На место происшествия были направлены медики и сотрудники правоохранительных органов. Авария произошла на перекрестке проспекта Конституциес с улицей Летувос Статуту, возле Национальной художественной галереи. Образовалась пробка.
Вильнюсская полиция получила несколько сообщений о происшествии. Звонивший в 11.19 сообщил, что в его Subaru врезался VW Caddy, после чего он скрылся. Звонивший подозревает, что виновник аварии мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.