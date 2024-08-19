2024.08.19 09:27

Крупная авария в Шакяйском районе - перевернулся пассажирский автобус Ecolines, пострадали 20 человек

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маршрут Рига-Калининград
ru.DELFI.lt
Šakių rajone apvirto autobusas
Šakių rajone apvirto autobusas
ФОТО: Jurbarko „Šviesa“

В понедельник службы спасения устремились в Шакяйский район. Сообщается, что перевернулся автобус, пострадали 20 человек.

Как сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения Литвы, сообщение о катастрофе поступило в понедельник, около 5.55 утра. Сообщается, что пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в Шакяйском районе, в деревне Жигенай. По данным спасателей, в автобусе находились около 47 человек. По предварительным данным, в результате аварии два человек оказались зажаты, их вызволили спасатели.

Сообщается, что автобус следовал по маршруту Рига-Калининград. По данным Delfi, 20 человек получили ранения и были доставлены в больницу. На месте работает большое количество служб. Выясняют обстоятельства случившегося.

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