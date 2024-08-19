Крупная авария в Шакяйском районе - перевернулся пассажирский автобус Ecolines, пострадали 20 человек

Как сообщили в Департаменте пожарной охраны и спасения Литвы, сообщение о катастрофе поступило в понедельник, около 5.55 утра. Сообщается, что пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в Шакяйском районе, в деревне Жигенай. По данным спасателей, в автобусе находились около 47 человек. По предварительным данным, в результате аварии два человек оказались зажаты, их вызволили спасатели.