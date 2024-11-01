Крупная авария в Паневежисе с участием скорой помощи

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в полицию Паневежского округа поступило в 22.43. По предварительным данным, на ул.Клайпедос машина скорой помощи с включенными маячками проехала на красный свет и столкнулась с автомобилем Bolt Toyota Prius.
На месте происшествия свидетель зафиксировал множество медицинских и полицейских бригад, а также пожарных. Сообщается, что пострадавшие были доставлены в больницу до приезда полицейских, поэтому количество пострадавших уточняется.
Медики ехали с включенными маячками
Авария произошла на пересечении улиц Нямунаса и Клайпедос. Установлено, что автомобиль скорой помощи Renault двигался по улице Клайпедос в сторону центра с включенными маячками и при включенном красном сигнале светофора.
В это время по улице Нямунаса от улицы Паркос в сторону улицы Молайню на зеленый сигнал светофора ехал автомобиль Toyota Prius. После столкновения машина перевозчика осталась стоять на перекрестке, а скорая помощь машина выскочила на тротуар и врезалась в стену здания. После ДТП водитель скорой помощи и ехавшая с ним женщина были доставлены в больницу, она сопровождала больного. Тяжесть травм пока неясна.
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По данным полиции, за рулем Toyota Prius находился мужчина без прав на управление автомобилем (2002 г. р.). В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault Master (1986 г.р.), пассажирка (1967 г. р.) и пассажир автомобиля Toyota Prius (2002 г. р.). Их доставили в больницу.
По данному инциденту начато досудебное расследование в соответствии со статьей 281 Уголовного кодекса Литовской Республики. (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств).