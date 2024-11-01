Крупная авария в Паневежисе с участием скорой помощи

В это время по улице Нямунаса от улицы Паркос в сторону улицы Молайню на зеленый сигнал светофора ехал автомобиль Toyota Prius. После столкновения машина перевозчика осталась стоять на перекрестке, а скорая помощь машина выскочила на тротуар и врезалась в стену здания. После ДТП водитель скорой помощи и ехавшая с ним женщина были доставлены в больницу, она сопровождала больного. Тяжесть травм пока неясна.