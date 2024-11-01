2024.11.01 15:11

Крупная авария на дороге Смильтине – Нида: разбиты два автомобиля, поврежден автобус

 
пострадали люди
ru.DELFI.lt

Утром в пятницу новостной портал Kas vyksta Neringoje получил информацию о серьезном ДТП на дороге Смильтине – Нида.

По предварительным данным, всего в нескольких километрах от пункта взимания платы столкнулись два легковых автомобиля и пассажирский автобус, следовавшие по маршруту Нида – Вильнюс. По неофициальным данным, одному из водителей потребовалась медицинская помощь, и его перевезли в Клайпеду.

Авария произошла на ремонтируемом участке дороги. Как проинформировали Delfi сообщение о происшествии в Неринге, ул. Алкснине, поступило в 11.31. Сообщалось, что один человек оказался зажатым, на месте происшествия спасателям пришлось вывозить пострадавших из двух легковых автомобилей (Volvo и Renault). По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, спасатели освободили как минимум двух человек, их передали медикам.

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