Кошмар в деревне Балсупяй: хулиганы подожгли одного человека, а другого „обработали“ монтажной пеной

„Попросту говоря, он получил от них в глаз, от той самой компании. И еще на лоб ему набрызгали пеной Makrofleks“ – сказала председатель общины Ирма Виллари. - Он успел снять пену, но раны остались“.

Это случилось после того, как другого жителя хулиганы обожгли паяльной лампой. Мужчина получил тяжелые ожоги в области ног и ягодиц. Сначала думали, что мужчину подожгли, когда он спал, но позже выяснилось, что он сам впустил в дом своих мучителей.

„Они били по дверям и окнам и мужчине осталось только открыть им дверь“, – сказала Виллари. „Это было как во время пьянки. на него напали безо всякого повода. Просто азартно стали жечь человека с помощью паяльной лампы“, - сказала женщина.

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