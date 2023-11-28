Коррупция в Вильнюсском центре управления отходами: присвоено 600 тыс. евро

 
ELTA
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ФОТО: Shutterstock
Правоохранительные органы сообщили о проведении досудебного расследования предполагаемой системной коррупции в Вильнюсском областном центре управления отходами (ВОЦУО). Сотрудники компании подозреваются в присвоении имущества на сумму 600 тыс. евро, за счет которых давались взятки другим предприятиям.

Как сообщил журналистам во вторник главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс, прокуроры Службы специальных расследований (ССР) и Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП) также проводят досудебное расследование, связанное с коррупционными деяниями, а также с деяниями против собственности и финансовой системы, которые, предположительно, были совершены в ВОЦУО.

Ю. Лауцюс заявил, что коррупционные деяния, в отношении которых проводится расследование, квалифицируются как взяточничество в особо крупных размерах, подкуп и торговля влиянием.

"По данному делу задержаны 12 лиц, которым вручены уведомления о подозрении в совершении преступных деяний коррупционного и финансового характера, преступных деяний против собственности. На сегодняшний день два лица взяты под стражу, три человека помещены под домашний арест, в отношении семерых лиц избрана подписка о невыезде", – сообщил прокурор.

По словам Ю. Лауцюса, собранные в ходе расследования данные позволяют предположить, что с 2019 г. отдельные сотрудники ВОЦУО предположительно присвоили имущество компании в особо крупном размере, а именно 600 тыс. евро, за счет которых, предположительно, давались взятки.

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