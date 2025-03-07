Контрабанда на миллионы: в Каунасе задержана партия сигарет из ОАЭ

Как сообщается в пресс-релизе КСТ, в ночь на субботу, 1 марта, около 2.00 час., совместный патруль сотрудников таможни и Главного комиссариата полиции Каунасского уезда остановил грузовик MAN, двигавшийся по трассе А-1 в окрестностях Каунаса. Водитель грузовика, гражданин Литвы, сообщил, что везет в одну из западноевропейских стран партию бумажных полотенец и салфеток, доставленную морем из Дубая, однако у сотрудников службы возникли подозрения относительно товара и маршрута следования.