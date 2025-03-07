Контрабанда на миллионы: в Каунасе задержана партия сигарет из ОАЭ

Как сообщается в пресс-релизе КСТ, в ночь на субботу, 1 марта, около 2.00 час., совместный патруль сотрудников таможни и Главного комиссариата полиции Каунасского уезда остановил грузовик MAN, двигавшийся по трассе А-1 в окрестностях Каунаса. Водитель грузовика, гражданин Литвы, сообщил, что везет в одну из западноевропейских стран партию бумажных полотенец и салфеток, доставленную морем из Дубая, однако у сотрудников службы возникли подозрения относительно товара и маршрута следования.
Грузовик направили в Кибартай, где таможенники проверили его с помощью рентгеновской системы контроля. В результате выяснилось, что в грузе бумажных полотенец была спрятана крупная партия контрабандных сигарет – полуприцеп грузовика был забит коробками с сигаретами Omega Midnight, Omega MoonLight и Omega Premiere Black.
„Всего обнаружена 1001 коробка (более 500 тыс. пачек) с табачными изделиями стоимостью около 2,3 млн евро“, – сообщает КСТ.
Транспортное средство и груз были задержаны, а Каунасское отделение КСТ начало предварительное расследование по факту незаконного распоряжения подакцизными товарами.
В отношении водителя грузовика, гражданина Литвы, избраны меры пресечения –изъятие документов и подписка о невыезде.