Контрабанда на литовской границе: 1000 пачек сигарет в Audi A4

Как сообщает СОГГ, сотрудники Вильнюсского пограничного отряда, имея информацию о планируемой перевозке контрабандных сигарет, проверили в Пабраде автомобиль Audi A4. Транспортным средством с литовскими номерами управлял 25-летний мужчина из Вильнюса.

В салоне автомобиля пограничники обнаружили две коробки, завернутые в черную полиэтиленовую пленку, в которых находились 1000 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

В связи с перевозкой подакцизных товаров с нарушением установленного порядка на вышеупомянутой пограничной заставе в отношении гражданина Вильнюса возбуждено административное производство. За подобный проступок законом предусмотрен штраф в размере 5200-6000 евро. После допроса мужчину отпустили, предварительно ему вручили повестку о явке на эту заставу, где будет рассматриваться его административное дело.