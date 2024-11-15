2024.11.15 16:18

Контрабанда на литовской границе: 1000 пачек сигарет в Audi A4

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Контрабанда
Контрабанда
ФОТО: VSAT

В четверг вечером в Швенченском районе пограничники задержали мужчину, который перевозил в автомобиле 1000 пачек белорусских сигарет, сообщила Служба охраны государственной границы (СОГГ).

Как сообщает СОГГ, сотрудники Вильнюсского пограничного отряда, имея информацию о планируемой перевозке контрабандных сигарет, проверили в Пабраде автомобиль Audi A4. Транспортным средством с литовскими номерами управлял 25-летний мужчина из Вильнюса.

В салоне автомобиля пограничники обнаружили две коробки, завернутые в черную полиэтиленовую пленку, в которых находились 1000 пачек сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Задержанного водителя, автомобиль и сигареты доставили на пограничную заставу Павовере.

В связи с перевозкой подакцизных товаров с нарушением установленного порядка на вышеупомянутой пограничной заставе в отношении гражданина Вильнюса возбуждено административное производство. За подобный проступок законом предусмотрен штраф в размере 5200-6000 евро. После допроса мужчину отпустили, предварительно ему вручили повестку о явке на эту заставу, где будет рассматриваться его административное дело.

Задержанные контрабандные сигареты временно хранятся на пограничной заставе Павовере, автомобиль Audi A4 находится в другом отделении Вильнюсского пограничного отряда СОГГ.

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