Кокаин на взморье был доставлен в осветительной лампе

В конце июля сотрудники управления по расследованию организованной преступности Главного комиссариата полиции Каунасского уезда после длительного и тщательного расследования задержали троих мужчин, предположительно с наркотическими и психотропными веществами.
Лица хранили предположительно наркотические и психотропные вещества (кокаин) в различных городах Литвы. Полицейские задержали 56-летнего мужчину, который предположительно сбывал кокаин.
Товар, привезенный на взморье из Каунасского района, был упакован в пакет и спрятан в осветительной лампе.
В ходе расследования были задержаны трое лиц – двое жителей Каунасского района, мужчины в возрасте 50-60 лет, ранее неизвестные полиции. Третий мужчина – житель города Паланги – известен правоохранительным органам по аналогичному преступлению, сообщили в полиции.
Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности Главного комиссариата полиции Каунасского уезда по данному происшествию проводят предварительное расследование по факту незаконного хранения наркотических или психотропных веществ с целью их сбыта либо незаконного хранения особо крупного количества наркотических или психотропных веществ веществ и незаконного хранения наркотических или психотропных веществ без цели их сбыта. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Расследование организуют и ведут прокуроры Отдела по расследованию организованной преступности и коррупции Каунасской окружной прокуратуры.