Клайпедчанин в женском туалете бара установил видеокамеру и делал из материалов порносюжеты

Согласно материалам дела, обвиняемый хранил кадры порнографического содержания и нелегально собирал информацию о частной жизни людей. В период с 18 февраля 2023 г. он вел видеонаблюдение за женским туалетом, незаконно установив там видеокамеру с картой памяти, к камере он подключался через интернет.

Обвиняемый признал свою вину и сожалел о содеянном. Он сказал, что покупал камеру для себя, поскольку у него есть подруга, которую он подозревал в употреблении наркотиков, поэтому и купил камеру. Его подруга ходила в туалет, проводила там полчаса, а потом возвращалась в неадекватном состоянии. Поэтому он ставил камеру в туалетах баров, но свою девушку не снимал. Он уверяет, что не хранил видео, а только смотрел онлайн, подключаясь к камерам по интернету.