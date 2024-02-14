Кибератаку против Ignitis организовала прокремлевская группировка

В передаче Delfi TV он предупредил, что для борьбы с хакерством потребуется все больше ресурсов.
"Все известно. Установлен и способ взлома, и кто это сделал – это российская прокремлевская группировка, которая часто осуществляет различные атаки в этом регионе", – заявил Д. Майкштенас в эфире Delfi interviu в среду.
В воскресенье хакеры слили данные около 20 000 клиентов Ignitis ON – имена, фамилии, адреса электронной почты, почтовые адреса, список пользовательских RFID-меток, часть номерных знаков электромобилей пользователей.
Компания рекомендует клиентам Ignitis ON сменить пароль для входа в приложение.