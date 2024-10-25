Каунасцы сообщают: BMW врезался в павильон остановки с людьми

„Может, можете узнать, что происходит на ул. Электрену, около Багажного рынка. Много полицейских машин, скорых“, – сообщил в 10.30 ч. читатель портала Kas vyksta Kaune.
„Соседи сказали, что, возможно, BMW врезался в остановку, а потом в столб. Там на самом деле опасный участок, машины едут быстрее, чем можно“, – прибавил мужчина.
Дежурный полиции сказала Kas vyksta Kaune, что автомобиль BMW врезался в остановку. Подробной информации пока нет.
Очевидцы говорят, что на остановке находились люди.
„Большое ДТП на ул. Электрену, около общежитий, BMW врезался в остановку с людьми“, – сообщил один каунасец.
Дежурный пожарных-спасателей сказал, что на ул. Электрену, возможно столкнулись два автомобиля.
„Еще что-то зацепили, пострадали прохожие“, – сказал пожарный-спасатель, прибавив, что пострадавших ниоткуда вызволять не требовалось.
Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы машин, а врачи оказывали помощь пострадавшим.