2024.10.25 13:04

Каунасцы сообщают: BMW врезался в павильон остановки с людьми

 
ru.DELFI.lt
Praneša kauniečiai: BMW nušlavė stotelę su žmonėmis
Praneša kauniečiai: BMW nušlavė stotelę su žmonėmis
ФОТО: Kas Vyksta Kaune

25 октября утром поступило сообщение о том, что на ул Электрену в Каунасе автомобиль BMW врезался в остановку, на которой стояли люди.

„Может, можете узнать, что происходит на ул. Электрену, около Багажного рынка. Много полицейских машин, скорых“, – сообщил в 10.30 ч. читатель портала Kas vyksta Kaune.

„Соседи сказали, что, возможно, BMW врезался в остановку, а потом в столб. Там на самом деле опасный участок, машины едут быстрее, чем можно“, – прибавил мужчина.

Дежурный полиции сказала Kas vyksta Kaune, что автомобиль BMW врезался в остановку. Подробной информации пока нет.

Очевидцы говорят, что на остановке находились люди.

„Большое ДТП на ул. Электрену, около общежитий, BMW врезался в остановку с людьми“, – сообщил один каунасец.

Дежурный пожарных-спасателей сказал, что на ул. Электрену, возможно столкнулись два автомобиля.

„Еще что-то зацепили, пострадали прохожие“, – сказал пожарный-спасатель, прибавив, что пострадавших ниоткуда вызволять не требовалось.

Пожарные-спасатели отключили аккумуляторы машин, а врачи оказывали помощь пострадавшим.

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