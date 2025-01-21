Каунас и Вильнюс: два случая нападений на полицейских

По данным Департамента полиции, около 17.15 час. в Каунасе на улице Партизану, когда сотрудники полиции прибыли на место по сообщению об угрозе жизни, находившийся в квартире мужчина (1996 г. р.) стал вести себя неадекватно и агрессивно и, пытаясь избежать задержания, оказал сопротивление полицейскому (1999 г. р.) из Управления реагирования Главного комиссариата полиции Каунасского уезда.
Сотрудник полиции находится на амбулаторном лечении. Подозреваемый был госпитализирован.
Начато предварительное расследование по факту оказания сопротивления сотруднику полиции.
По данным Департамента полиции, приблизительно в 19.30 час. в квартире на проспекте Лайсвес в Вильнюсе за домашнее насилие был задержан пьяный (2,06 промилле) мужчина (1956 г. р.), который оказал сопротивление и ударил сотрудника Управления реагирования Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда (1994 г. р.) кулаком в лицо, причинив тем самым физическую боль.
Полицейский продолжал исполнять свои обязанности. Подозреваемый был взят под стражу. Начато предварительное расследование по фактам причинения физической боли или легкого вреда здоровью и оказания сопротивления сотруднику полиции.
Согласно Уголовному кодексу, сопротивление государственному служащему или иному лицу, выполняющему функции государственного управления, с немедленным применением физической силы или угрозы применения физической силы наказывается общественными работами или штрафом, либо лишением свободы на срок до трех лет.