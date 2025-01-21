Каунас и Вильнюс: два случая нападений на полицейских

По данным Департамента полиции, около 17.15 час. в Каунасе на улице Партизану, когда сотрудники полиции прибыли на место по сообщению об угрозе жизни, находившийся в квартире мужчина (1996 г. р.) стал вести себя неадекватно и агрессивно и, пытаясь избежать задержания, оказал сопротивление полицейскому (1999 г. р.) из Управления реагирования Главного комиссариата полиции Каунасского уезда.