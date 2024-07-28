Карманники омрачают настроение приехавшим на Праздник моря

Полиция информировала, что 27 июля, в 14.30 ч., в Клайпеде, на ул. Тилту, из сумки мужчины 1940 г.р. был украден кошелек с 200 евро и документами.

В 15.30 ч., того же дня, на ул. Тилту, пострадал еще один человек. У женщины 1949 г.р. из рюкзака был украден кошелек с 460 евро и документы.

В пятницу, в 18.20 ч., в Клайпеде, на ул. Данес, на территории Праздника моря, из рюкзака мужчины 1956 г.р. были украдены документы и 500 евро. В 19.20 ч. того же дня сообщили, что две женщины пытались украсть из кармана у мужчины 1968 г.р. 200 евро.

В 19.33 ч. в Клайпеде, на ул. Кулю, были задержаны две подозреваемые 1969 и 1979 г.р., начато расследование.