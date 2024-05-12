2024.05.12 23:10

Кандидат в президенты Гедримас Еглинскас попал в ДТП

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Кандидат в президенты от демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас по дороге в штаб попал в ДТП.

По словам руководителя избирательного штаба Лукаса Савицкаса, в бок автомобиля Еглинскаса въехало такси. Удар был сильным, сработали подушки безопасности.

Автомобилем управлял не сам кандидат. Потерпевших во время инцидента не было.

Еглинскас, вернувшийся в штаб после инцидента, заверил журналистов, что хотя он и был шокирован, но не пострадал и чувствует себя хорошо.

"Мы ехали по второй полосе, с первой полосы, от цветочного рынка, повернуло такси, не показав сигнал поворота, и повернуло на большой скорости. Так и врезалось. Я никогда не был в такой ситуации. Однако главное, что все здоровы и живы, и мы продолжаем с оптимизмом двигаться вперед", - прокомментировал Еглинскас после прибытия в штаб.

Представители полиции также подтвердили, что в ходе инцидента никто не пострадал, а виноват в ДТП водитель такси.

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