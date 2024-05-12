Кандидат в президенты Гедримас Еглинскас попал в ДТП

По словам руководителя избирательного штаба Лукаса Савицкаса, в бок автомобиля Еглинскаса въехало такси. Удар был сильным, сработали подушки безопасности.

Автомобилем управлял не сам кандидат. Потерпевших во время инцидента не было.

Еглинскас, вернувшийся в штаб после инцидента, заверил журналистов, что хотя он и был шокирован, но не пострадал и чувствует себя хорошо.

"Мы ехали по второй полосе, с первой полосы, от цветочного рынка, повернуло такси, не показав сигнал поворота, и повернуло на большой скорости. Так и врезалось. Я никогда не был в такой ситуации. Однако главное, что все здоровы и живы, и мы продолжаем с оптимизмом двигаться вперед", - прокомментировал Еглинскас после прибытия в штаб.