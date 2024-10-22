Известно, сколько Тринкунайте и Навицкас заплатили за свободу

ELTA напоминает, что в ходе предварительного расследования, проводимого правоохранительными органами по делу о деятельности финансово-технологической компании Foxpay, было задержано, с предъявлением обвинений, 7 лиц, в том числе владелица указанной компании Ева Тринкунайте, ее сожитель Вильгельмас Германас и супруг экс-министра Моники Навицкене Миндаугас Навицкис.

„Подтверждаем, что постановлением прокурора, ведущего предварительное расследование, в отношении М. Навицкаса было избрано несколько мер пресечения: денежный залог в размере 100 тыс. евро, подписка о невыезде и отказе от общения с указанными лицами. Аналогичные меры пресечения (с меньшим размером залога – 50 тыс. евро) были избраны и в отношении Е. Тринкунайте“, – сообщила агентству Elta представитель Генеральной прокуратуры Эляна Мартинонене.

По данным правоохраны, было проведено 32 обыска, в ходе которых было обнаружено значительное количество наличных денег, технической и электронной информации, криптовалюты и имущества, а также произведений искусства. Как сообщалось, всего в ходе обысков было найдено 0,5 млн евро наличными.

По данным Службы по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование было начато в связи с возможной легализацией незаконно полученных средств, злоупотреблением служебным положением, мошенничеством, присвоением и растратой имущества, взяточничеством и подкупом. В настоящее время установлено, что группа сообщников в период с 2023 по 2024 гг. предположительно отмыла не менее 17 млн евро.