Известно, кто управлял разбитым в центре Вильнюса Audi R8: водитель отказался общаться с полицией

Delfi напоминает, что 15 декабря, в 3.28 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Руднинку, Audi врезался в другой автомобиль.
Когда на место приехала полиция Audi, водителя уже не было.
Выяснилось, что Audi R8 врезался в автомобиль Renault Trafic. В Audi R8 полиция нашла мужскую сумку, в которой были документы мужчины 1997 г.р. Выяснилось, что роскошный автомобиль принадлежал компании.
Audi R8 был доставлен на охраняемую стоянку.
В 10.30 ч. того же дня в полицию обратился возможный водитель Audi R8, он сказал, что получил травму во время ДТП. Мужчина сказал, что находится дома.
Когда полиция говорила с мужчиной, он сказал, что не справился с управлением Audi и врезался в другой автомобиль. Он сказал, что звонит, чтобы узнать, куда ему надо явиться.
Мужчина отказался общаться с полицией по абсурдной причине – сказал, что из-за того, что раскрылись подушки безопасности он получил травму и плохо себя чувствует, у него кружится голова, поэтому с полицией он говорить не будет.
Полиция пыталась объяснить гражданину, что надо проверить его на трезвость, написать заявление, вызвать скорую, если это необходимо, однако он отказался назвать, где он находится и сказал, что сам решит, какая помощь ему нужна.
Полиции не удалось уговорить мужчину встретиться, он только требовал дать ему контакты следователя, а потом положил трубку.
По предварительным данным, мужчину на трезвость не проверили.
Обстоятельства происшествия выясняет обстоятельства происшествия.