Известно, кто управлял разбитым в центре Вильнюса Audi R8: водитель отказался общаться с полицией

Delfi напоминает, что 15 декабря, в 3.28 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Руднинку, Audi врезался в другой автомобиль.

Когда на место приехала полиция Audi, водителя уже не было.

Выяснилось, что Audi R8 врезался в автомобиль Renault Trafic. В Audi R8 полиция нашла мужскую сумку, в которой были документы мужчины 1997 г.р. Выяснилось, что роскошный автомобиль принадлежал компании.

Audi R8 был доставлен на охраняемую стоянку.

В 10.30 ч. того же дня в полицию обратился возможный водитель Audi R8, он сказал, что получил травму во время ДТП. Мужчина сказал, что находится дома.