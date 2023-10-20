Из-за выбежавшего на дорогу лося произошло массовое ДТП

По предварительным данным, в 21.40 ч. в полицию сообщили о ДТП на шоссе Обеих Республик.

Звонивший сказал, что пострадавшей женщине тяжело дышать.

Выяснилось, что ДТП произошло на выезде на так называемое Друскининкайское шоссе.

По словам участников ДТП, женщина на Honda Civic столкнулась с лосем. В Honda Civic врезался VW, а потом лося переехал VW Passat.

Водителя Hondа скорая увезла в больницу.

Лось не выжил, его увезли охотники.

По данным полиции, в этом году зафиксировано почти 5000 столкновений с животными.



