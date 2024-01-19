Из-за угрозы взрыва в Вильнюсе были эвакуированы жители многоквартирного дома

19 января, в 9.26 ч. пожарные-спасатели выехали на ул. Науёи. Позвонила женщина и сообщила, что чувствует запах газа и слышит шипение из трубы. Перекрыть газ самой женщине не удалось.

На место происшествия приехали пожарные-спасатели и полиция, они также почувствовали запах газа. Были эвакуированы жители 12 квартир.

Врачи скорой помощи оказывали помощь пережившим стресс жителям дома.

Пожарные-спасатели проветрили помещение и перекрыли газ.

Специалисты компании ESO информировали, что жители могут вернуться в дом, опасности нет.