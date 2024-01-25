Из-за странного запаха были эвакуированы люди из столичного ТЦ "G9"

"Около 16.00 ч. поступило сообщение о том, что в торговом центре ощущается сильный неприятный запах и трудно дышать. Сотрудники реагируют и эвакуируют людей", - подтвердила представитель Вильнюсского ГКП Юлия Самороковская.
На место происшествия выехало несколько экипажей пожарных-спасателей, автомобиль специалистов по устранению химических инцидентов.
По словам пожарных-спасателей, люди из здания выходят, внутрь здания никого не пускают.
Подозревают, что в помещении ТЦ кто-то распылил газ.
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