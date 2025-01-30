2025.01.30 15:59

Из-за работ по ликвидации аварии на водопроводе ночью вводятся ограничения движения на ул. Пилимо

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Pylimo g.
Pylimo g.
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Из-за работ по ликвидации аварии на водопроводе, с 22.00 час. в четверг до 6.00 в пятницу вводятся временные ограничения движения в столице на пересечении улиц Пилимо–Й. Басанавичяус–Траку, сообщает мэрия Вильнюса.

Следует отметить, что в указанный промежуток времени на перекрестке с улицы Й. Басанавичяус будет запрещен поворот налево на улицу Пилимо, а с улицы Пилимо, при движении от вокзала, запрещен поворот налево на улицу Й. Басанавичяус.

Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты по улицам К. Калинауско, Миндауго, Альгирдо и Наугардуко.

С 22.00 час. также временно изменится движение автобусов 21-го маршрута и троллейбусов 6-го и 12-го маршрутов, курсирующих по улице Й. Басанавичяус.

Автобусы 21-го маршрута в направлении Лаздинеляй будут курсировать по измененному маршруту – от ул. Реформату продолжая путь по улицам Пилимо, Гелю, Соду, В. Шопено, Кауно и Швитригайлос. С улицы Швитригайлос автобусы будут сворачивать в сторону проспекта Саванорю и продолжат движение по обычному маршруту.

В период действия временных изменений автобусы 21-го маршрута не будут останавливаться на улице Альгирдо, но будут останавливаться на всех остановках измененного участка: музей МО, Вингряй, Гелю, Агуону, Венарагю и Т. Шевченкос.

Во время ограничения движения троллейбусы 6 и 12 маршрутов будут курсировать в обоих направлениях по улицам В. Кудиркос, Й. Тумо-Вайжганто и А. Гоштауто и не будут курсировать по улицам Вильняус, Ягайлос, Пилимо и Й. Басанавичяус.

Двигаясь по измененному маршруту, троллейбусы этих маршрутов не будут останавливаться на остановках „Площадь Винцаса Кудирки „, „Ягайлос „, „Центральная поликлиника „, „Реформату“, „Траку „ и „Альгирдо „, а будут останавливаться на остановках „М. К. Чюрлёнё „, „Й. Тумо-Вайжганто „, „Кражю „ и „Театр оперы и балета“.

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