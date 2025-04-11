2025.04.11 07:33

Из-за пожара в вильнюсском многоквартирном доме помощь врачей потребовалась 9 пострадавшим

 
подозревается поджог

В четверг вечером поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Тринаполё, в Вильнюсе. Пожарные-спасатели после полуночи сообщили о локализации огня. К счастью, обошлось без жертв. Подозревается поджог.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 22.33 ч. сообщили о пожаре в квартире на 11 этаже.

Были задымлены 11 и 12 этаж, эвакуированы 76 жителей.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны и 2 автолестницы, а также машина штаба.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась 9 пострадавшим. Люди отравились угарным газом, получили травмы, у некоторых началась аритмия.

По словам пожарных-спасателей, во время пожара выгорел общий коридор, обгорели двери 8 квартир, другие повреждены жаром и дымом. Над горевшей квартирой на 12-ом этаже в квартире обгорел стеклопакет. Водой залиты нижние этажи.

Полиция выяснила, что пожар начался в квартире, в которой живет мужчина (1993 г.р.). Нетрезвого (2,46 промилле0 хозяина квартиры увезла полиция.

Причина пожара выясняется. Пока подозревается поджог.

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