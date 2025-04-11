Из-за пожара в вильнюсском многоквартирном доме помощь врачей потребовалась 9 пострадавшим

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Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 22.33 ч. сообщили о пожаре в квартире на 11 этаже.

Были задымлены 11 и 12 этаж, эвакуированы 76 жителей.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны и 2 автолестницы, а также машина штаба.

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По предварительным данным, помощь врачей потребовалась 9 пострадавшим. Люди отравились угарным газом, получили травмы, у некоторых началась аритмия.

По словам пожарных-спасателей, во время пожара выгорел общий коридор, обгорели двери 8 квартир, другие повреждены жаром и дымом. Над горевшей квартирой на 12-ом этаже в квартире обгорел стеклопакет. Водой залиты нижние этажи.