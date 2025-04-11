Из-за пожара в вильнюсском многоквартирном доме помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 22.33 ч. сообщили о пожаре в квартире на 11 этаже.
Были задымлены 11 и 12 этаж, эвакуированы жители.
Звонивший сказал, что в квартире живет пожилая женщина. Пока информации о погибших нет.
На место происшествия выехали 4 автоцистерны и 2 автолестницы, а также машина штаба.
По предварительным данным, помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим. Люди отравились угарным газом, получили травмы, у некоторых началась аритмия.
Один мужчина сказал, что не может найти свою мать и ее собаку. В час ночи ни женщину, ни собаку еще не нашли.