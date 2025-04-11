2025.04.11 07:33

Из-за пожара в вильнюсском многоквартирном доме помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим

 
ищут пропавшую женщину и ее собаку

В четверг вечером поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Тринаполё, в Вильнюсе. Пожарные-спасатели после полуночи сообщили о локализации огня.

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 22.33 ч. сообщили о пожаре в квартире на 11 этаже.

Были задымлены 11 и 12 этаж, эвакуированы жители.

Звонивший сказал, что в квартире живет пожилая женщина. Пока информации о погибших нет.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны и 2 автолестницы, а также машина штаба.

По предварительным данным, помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим. Люди отравились угарным газом, получили травмы, у некоторых началась аритмия.

Один мужчина сказал, что не может найти свою мать и ее собаку. В час ночи ни женщину, ни собаку еще не нашли.

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