Из-за пожара в вильнюсском многоквартирном доме помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим

Дежурный Департамента пожарной безопасности и спасения сообщил, что в 22.33 ч. сообщили о пожаре в квартире на 11 этаже.

Были задымлены 11 и 12 этаж, эвакуированы жители.

Звонивший сказал, что в квартире живет пожилая женщина. Пока информации о погибших нет.

На место происшествия выехали 4 автоцистерны и 2 автолестницы, а также машина штаба.

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По предварительным данным, помощь врачей потребовалась 7 пострадавшим. Люди отравились угарным газом, получили травмы, у некоторых началась аритмия.