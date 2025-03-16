Из-за пожара в ресторане "Pilies Sodas" в Каунасе эвакуированы сотрудники

Об этом 15 марта в 11.30 сообщило Каунасское пожарно-спасательное управление. Поступило сообщение о пожаре на кухне ресторана „Pilies Sodas“ — загорелось масло. Ресторан расположен в двухэтажном кирпичном здании (17×10 м). Пожар вспыхнул в подвале, где расположена кухня размером 8×4 м.

В результате пожара были повреждены предметы на кухне, от жары пострадало оборудование, помещения заполнились дымом и водой, использовавшейся при тушении пожара. К моменту прибытия пожарных пятеро сотрудников покинули здание; посетителей в ресторане на тот момент не было. Также сработала пожарная сигнализация. Пожар удалось быстро локализовать, что позволило избежать крупных потерь.