2025.03.16 14:26

Из-за пожара в ресторане "Pilies Sodas" в Каунасе эвакуированы сотрудники

 
ru.DELFI.lt
Gaisras restorane „Pilies sodas“
Gaisras restorane „Pilies sodas“
ФОТО: R.Tenio / Delfi koliažas

В субботу поступило сообщение о пожаре в ресторане „Pilies Sodas“, где также находится ночной клуб „Taboo“. Когда прибыли пожарные, из подвала здания валил дым.

Об этом 15 марта в 11.30 сообщило Каунасское пожарно-спасательное управление. Поступило сообщение о пожаре на кухне ресторана „Pilies Sodas“ — загорелось масло. Ресторан расположен в двухэтажном кирпичном здании (17×10 м). Пожар вспыхнул в подвале, где расположена кухня размером 8×4 м.

В результате пожара были повреждены предметы на кухне, от жары пострадало оборудование, помещения заполнились дымом и водой, использовавшейся при тушении пожара. К моменту прибытия пожарных пятеро сотрудников покинули здание; посетителей в ресторане на тот момент не было. Также сработала пожарная сигнализация. Пожар удалось быстро локализовать, что позволило избежать крупных потерь.

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