2024.11.29 07:06

Из-за поддельного документа украинец оказался под арестом

 
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VSAT dokumentų patikrinimas
VSAT dokumentų patikrinimas
ФОТО: Laura Jurgelevičiūtė | VSAT

В Калварийском муниципалитете пограничники остановили гражданина Украины, который предъявил поддельное водительское удостоверение.

В ночь на среду на дороге Сувалки-Мариямполе около деревни Салапераугис пограничники остановили для проверки въехавший в Литву автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.

Грузовым автобусом с польскими номерами управлял 34-летний гражданин Украины. Он предъявил свой паспорт, временный вид на жительство в Германии и украинские права.

Suklastotas vairuotojo pažymėjimas

Водительское удостоверение вызвало подозрение. После его осмотра с помощью специального прибора, выяснилось, что документ фальшивый.

Suklastotas vairuotojo pažymėjimas

Украинец уверял, что документ настоящий, что он сдавал экзамены в Украине. Пограничники задержали водителя и отвезли на заставу.

Начато расследование. Подозреваемому грозит арест или лишение свободы на срок до 4 лет.

Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter был передан женщине, которая ехала вместе с водителем, у нее были права.

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