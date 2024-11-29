Из-за поддельного документа украинец оказался под арестом

В ночь на среду на дороге Сувалки-Мариямполе около деревни Салапераугис пограничники остановили для проверки въехавший в Литву автомобиль Mercedes-Benz Sprinter.

Грузовым автобусом с польскими номерами управлял 34-летний гражданин Украины. Он предъявил свой паспорт, временный вид на жительство в Германии и украинские права.

Водительское удостоверение вызвало подозрение. После его осмотра с помощью специального прибора, выяснилось, что документ фальшивый.

Украинец уверял, что документ настоящий, что он сдавал экзамены в Украине. Пограничники задержали водителя и отвезли на заставу.

Начато расследование. Подозреваемому грозит арест или лишение свободы на срок до 4 лет.