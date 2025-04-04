Из-за массового ДТП в Вильнюсе перекрыта улица – перевернулся автомобиль, пострадали два человека

По данным полиции, 4 апреля, в 15.18 ч., в Вильнюсе, на ул. Лепкальнё, произошло ДТП.

Сообщалось, что на пути в сторону Рудамины столкнулись четыре автомобиля, один из них перевернулся.

На место происшествия выехала полиция, врачи и пожарные-спасатели.

По данным полиции, дорога в сторону Рудамины закрыта. Образовались заторы.

Представители пожарных-спасателей сказали, что столкнулись три легковых автомобиля и автобус. Во время ДТП никто не был зажат.