2024.05.07 17:08

Из-за ДТП на дороге А5 образовался затор

 
ru.DELFI.lt

7 мая в Каунасском районе, на дороге А5, произошло ДТП. Сообщается о пострадавших, на дороге временно было остановлено движение.

Полиция информировала, что в 13.14 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Мастайчай, на ул. Раскилу,на дороге A5 произошло ДТП.

Сообщается, что в столб врезался и перевернулся автомобиль, на котором перевозят больных.

В ДТП пострадал водитель (1975 г.р.) и двое пассажиров (1948 г.р.). Сообщается, что из-за ДТП было закрыто движение через Гарлявский виадук.

Корреспондент Delfi Нериюс Повилайтис с места ДТП сообщил, что полиция регулирует движение. Из-за ДТП в направлении Каунаса образовался затор.

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