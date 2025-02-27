Из реки Нерис вытащили тело мужчины

Информация об инциденте поступила в службы в 7.18 час. в четверг.

„Замечено, что, возможно, человеческое тело уносит течением, это предварительная информация“, - сообщил агентству Elta представитель Отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

На место происшествия в районе спортклуба Forum Palace были направлены водолазы и автоцистерны.