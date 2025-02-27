2025.02.27 09:06

Из реки Нерис вытащили тело мужчины

 
Ингрида Стенюлене
ru.DELFI.lt
ELTA

В реке Нерис в Вильнюсе было замечено тело . Вскоре пожарные вытащили из воды тело мужчины.

Информация об инциденте поступила в службы в 7.18 час. в четверг.

„Замечено, что, возможно, человеческое тело уносит течением, это предварительная информация“, - сообщил агентству Elta представитель Отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения (ДПБС).

На место происшествия в районе спортклуба Forum Palace были направлены водолазы и автоцистерны.

Представитель ДПБС Эдита Зданявичене позже подтвердила Elta, что на улице Упес, недалеко от моста Гележинё вилко, было извлечено тело мужчины.

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