Из Беларуси в Литву везли с виду обычные модульные дома. Но что было внутри?

Фуры с подозрительным грузом остановили в пункте пропуска „Шальчининкай“ (с беларусской стороны — „Бенякони“). Таможенники отправили груз на рентген, который показал, что в конструкциях модульных домов есть тайники.

Контрабандные сигареты нашли почти во всех стенах модульных домов, а также в потолках и полах.

В Литовской таможне считают, что тайники для сигарет были оборудованы на начальном этапе производства каркасов домов. Затем наружные поверхности стен покрыли специальным изоляционным материалом. Такая „упаковка“ должна была скрыть тайники от рентгена.

Всего было обнаружено почти 100 тысяч пачек сигарет. Рыночная стоимость нелегальной партии с учетом налога составляет более 447 тысяч евро.