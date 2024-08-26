История пропавшего 16-летнего подростка: что говорят одноклассники

В социальной сети жительница Кедайняй распространила информацию об исчезновении 16-летнего Каюса. Женщина является его опекуном.
„Я прошу о помощи. Быть может, кто-то видел или в последние 3-4 дня контактировал с этим человеком? Мы из Кедайняй, но я не сомневаюсь, что он может находиться в любом городе Литвы.
Это Каюс, ему 16, я его опекун, я ищу его. У меня есть только такая его фотография, сделанная год назад. Он немного изменил прическу. Рост примерно 175 см, на нем были синие джинсы и черное худи Nike.
Он ушел из дома в слезах, сказал, что вернется, но я прождала его до утра и не дождалась. Мы ждем любой информации, прошу связаться со мной. Очень сложно не утратить надежду и верить, что с ним все хорошо, и он здоров“, – писала опекун юноши Ингрида.
Журналисты выяснили, что опекун обратилась и в полицию. С опекуном журналистам связаться не удалось. Больше деталей об этой истории рассказали одноклассники юноши.
„Каюс из Каунаса, но несколько месяцев назад он переехал жить к опекуну в Кедайняй. Его родители умерли.
Каюсу очень сложно, у него тяжелый период. Он лишился обоих родителей, кажется, и с девушкой он поссорился. Мы, его одноклассники, боимся, как бы он чего с собой не сделал. Всякое уже бывало…“ – сказали одноклассники.
Каюс уходит из дома в первый раз. По словам друзей, он уже пропадал по ночам, утром возвращался, и все было хорошо, но на этот раз все иначе. Он не возвращается уже не первые сутки.
Правда, появилась информация, что его, возможно, видели спящим в подъезде дома. Знакомы, якобы, видели его на заправке.
Всех, кто знает, где находится Каюс, просьба звонить по номеру 112.