2024.08.26 17:30

История пропавшего 16-летнего подростка: что говорят одноклассники

 
ru.DELFI.lt
Be žinios dingo Kajus
Be žinios dingo Kajus
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.

В выходные в социальных сетях появилась информация об исчезновении 16-летнего подростка. Об этом информировала его опекун. Об этом больше рассказали одноклассники подростка. Кстати, выясняется, что его видели и на АЗС, и спящим в подъезде, пишет издание Rinkos aikštė.

В социальной сети жительница Кедайняй распространила информацию об исчезновении 16-летнего Каюса. Женщина является его опекуном.

„Я прошу о помощи. Быть может, кто-то видел или в последние 3-4 дня контактировал с этим человеком? Мы из Кедайняй, но я не сомневаюсь, что он может находиться в любом городе Литвы.

Это Каюс, ему 16, я его опекун, я ищу его. У меня есть только такая его фотография, сделанная год назад. Он немного изменил прическу. Рост примерно 175 см, на нем были синие джинсы и черное худи Nike.

Он ушел из дома в слезах, сказал, что вернется, но я прождала его до утра и не дождалась. Мы ждем любой информации, прошу связаться со мной. Очень сложно не утратить надежду и верить, что с ним все хорошо, и он здоров“, – писала опекун юноши Ингрида.

Журналисты выяснили, что опекун обратилась и в полицию. С опекуном журналистам связаться не удалось. Больше деталей об этой истории рассказали одноклассники юноши.

„Каюс из Каунаса, но несколько месяцев назад он переехал жить к опекуну в Кедайняй. Его родители умерли.

Каюсу очень сложно, у него тяжелый период. Он лишился обоих родителей, кажется, и с девушкой он поссорился. Мы, его одноклассники, боимся, как бы он чего с собой не сделал. Всякое уже бывало…“ – сказали одноклассники.

Каюс уходит из дома в первый раз. По словам друзей, он уже пропадал по ночам, утром возвращался, и все было хорошо, но на этот раз все иначе. Он не возвращается уже не первые сутки.

Правда, появилась информация, что его, возможно, видели спящим в подъезде дома. Знакомы, якобы, видели его на заправке.

Всех, кто знает, где находится Каюс, просьба звонить по номеру 112.

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