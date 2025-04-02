2025.04.02 18:52

Исполнитель Звонкус „снес“ светофор, в центре города сформировался затор

 
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ru.DELFI.lt
Avarija Gedimino ir Goštauto gatvių sankryžoje
Avarija Gedimino ir Goštauto gatvių sankryžoje
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Delfi

В час пик на одной из оживленных улиц столицы было нарушено движение – снесен светофор. По словам очевидцев, участниками ДТП были исполнители Дейвидас Звонкус и Станиславас Ставицкис-Стано.

На фото Delfi видно, что около 17 ч. рядом с парламентом на перекрестке повален светофор. Обычно в такое время на этой улице движение бывает оживленным.

В светофор врезался ярко-синий Chevrolet Volt, которым управляет Дейвидас Звонкус.

„Дал другу автомобиль. А он не привычен к электромобилю. Не знал, что он быстро трогается с места, не был знаком с другими нюансами. К счастью, никого больше рядом не было, никто не пострадал. Только столб и машина“, – сказал порталу Delfi Станиславас Ставицкис-Стано.

По данным карты JUDU, с 16.50 ч. светофоры в этом месте не работают, фиксируется затор.

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