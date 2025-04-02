Исполнитель Звонкус „снес“ светофор, в центре города сформировался затор

На фото Delfi видно, что около 17 ч. рядом с парламентом на перекрестке повален светофор. Обычно в такое время на этой улице движение бывает оживленным.

„Дал другу автомобиль. А он не привычен к электромобилю. Не знал, что он быстро трогается с места, не был знаком с другими нюансами. К счастью, никого больше рядом не было, никто не пострадал. Только столб и машина“, – сказал порталу Delfi Станиславас Ставицкис-Стано.