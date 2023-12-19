"Интерпол" разыскивает подозреваемого в совершении двойного убийства гражданина Литвы

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис 19 декабря сообщил порталу 15min.lt, что международное управление Литовского бюро криминальной полиции получило сообщение Турецкого офиса "Интерпола" о том, что гражданин Литвы A.K. объявлен в международный розыск, требуют его ареста и экстрадиции.

Его обвиняют в совершении двойного убийства 27 ноября 2023 г.

Издание CNN Turk сообщало, что тела убитой россиянки и ее дочери были обнаружены недалеко от дороги в Ичмелер.

Тела обнаружили патрулировавшие территорию полицейские.

По данным издания Anterhaber, убитая – 42-летняя Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Диана.

Женщина работала моделью, рекламировала роскошные товары в Турции.

Российское издание Shot писало, что женщина также работала в Турции агентом по продаже недвижимости. В Бодруме она снимала виллу, жила с дочерью. Сообщалось, что женщина была застрелена.