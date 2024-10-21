Инстаграмер на Audi A5 ездит по городу на скорости 230 км/ч: полиция уже выяснила его личность

„Я думаю, надо говорить о таких вслух. Быть может, полиция заинтересуется им, я вижу, что он продолжает свои гастроли на скорости больше 200 км/ч, а по машине, я думаю, этого „героя“ найти просто. Вот сделанное недавно видео, на нем скорость машины выше 170 км/ч около магазина Depo рядом с Гарюнай“, – сказано в письме.