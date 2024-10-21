2024.10.21 07:33

Инстаграмер на Audi A5 ездит по городу на скорости 230 км/ч: полиция уже выяснила его личность

 
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Kelių gaidelis, pažeidinėjęs KET, sulaukė policijos dėmesio
Kelių gaidelis, pažeidinėjęs KET, sulaukė policijos dėmesio
ФОТО: Instagram/Delfi

В редакцию Delfi пришло эл. письмо, в котором сообщается, что по Вильнюсу и на других дорогах в стране на огромной скорости разъезжает черный Audi A5 (170-230 км/ч), водитель этого авто представляет серьезную опасность для других участников движения.

„Я думаю, надо говорить о таких вслух. Быть может, полиция заинтересуется им, я вижу, что он продолжает свои гастроли на скорости больше 200 км/ч, а по машине, я думаю, этого „героя“ найти просто. Вот сделанное недавно видео, на нем скорость машины выше 170 км/ч около магазина Depo рядом с Гарюнай“, – сказано в письме.

Veikėjas, vairuodamas juodą Audi A5, pažeidinėjo kelių eismo taisykles

На видео видно, что нарушитель на большой скорости ездит не только по Вильнюсу, но и на магистральных дорогах. В темное время суток он ехал на скорости 230 км/.

Водитель Audi A5 прячет номера машины.

По данным источников Delfi, он делится своими „подвигами в Instagram под именем unluckymaxilla.

На видео видны опасные маневры на улицах городов, нарушения ПДД.

Вскоре после того как Delfi получил письмо, страница в Instagram была упразднена. У „героя“ было 5000 подписчиков.

Полиция начала расследование

KET pažeidėjo Instagram paskyra buvo panaikinta

Представитель Литовской полиции Йоруне Люткене подтвердила Delfi, что после поступления зарегистрированных сообщений было начато расследование.

„Полиция получает информацию о таких нарушениях. Каждый случай, видео, анализируются“, – сказала она.

Veikėjas, vairuodamas juodą Audi A5, pažeidinėjo kelių eismo taisykles

Этого водителя ждет ответственность за целый ряд грубых нарушений ПДД - это и опасное, хулиганское вождение, обгон в запрещенных местах, превышение скорости больше чем на 50 км/ч и др.

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