Инстаграмер на Audi A5 ездит по городу на скорости 230 км/ч: полиция уже выяснила его личность

„Я думаю, надо говорить о таких вслух. Быть может, полиция заинтересуется им, я вижу, что он продолжает свои гастроли на скорости больше 200 км/ч, а по машине, я думаю, этого „героя“ найти просто. Вот сделанное недавно видео, на нем скорость машины выше 170 км/ч около магазина Depo рядом с Гарюнай“, – сказано в письме.
На видео видно, что нарушитель на большой скорости ездит не только по Вильнюсу, но и на магистральных дорогах. В темное время суток он ехал на скорости 230 км/.
Водитель Audi A5 прячет номера машины.
По данным источников Delfi, он делится своими „подвигами в Instagram под именем unluckymaxilla.
На видео видны опасные маневры на улицах городов, нарушения ПДД.
Вскоре после того как Delfi получил письмо, страница в Instagram была упразднена. У „героя“ было 5000 подписчиков.
Полиция начала расследование
Представитель Литовской полиции Йоруне Люткене подтвердила Delfi, что после поступления зарегистрированных сообщений было начато расследование.
„Полиция получает информацию о таких нарушениях. Каждый случай, видео, анализируются“, – сказала она.
Этого водителя ждет ответственность за целый ряд грубых нарушений ПДД - это и опасное, хулиганское вождение, обгон в запрещенных местах, превышение скорости больше чем на 50 км/ч и др.