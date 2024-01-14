Инспекторы по охране окружающей среды обнаружили 140 литров самодельной водки в районе Скуодас

 
ELTA
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ФОТО: VSAT
В субботу инспекторы по охране окружающей среды обнаружили в районе Скуодас 140 литровсамодельной водки.

Как сообщает Клайпедская районная полиция, около 14.58 в деревне Шликтине сотрудники охраны окружающей среды, осматривая хозяйственную постройку, принадлежащую мужчине 1955 года рождения, обнаружили около 140 литровых банок разной емкости с жидкостью со специфическим запахом домашней водки.

Мужчине была вручена повестка о явке на допрос.

Начато досудебное расследование по факту незаконного производства, хранения, перевозки или сбыта спиртных напитков домашней выработки, неденатурированного или денатурированного этилового спирта, их разбавлений (смесей).

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