Инспектор по труду из Шяуляй подозревается в получении взяток

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kyšis
Kyšis
ФОТО: Vida Press
В поле зрения Службы специальных расследований (ССР) попал старший инспектор Шяуляйского отдела Государственной инспекции труда (ГИТ) Станисловас Тамутис. Как сообщает ССР, мужчину подозревают в получении взяток.

По данным досудебного расследования, будучи государственным служащим, С. Тамутис брал взятки за то, чтобы выявленные в частных компаниях нарушения, связанные с нелегальной работой, безопасностью труда работников и непредоставлением документов о профилактической проверке здоровья работников, не фиксировались официально и не налагались санкции за эти нарушения.

По данным ССР, в суд представлена просьба об отстранении С. Тамутиса, подозреваемого во взяточничестве, от исполнения своих обязанностей сроком на 6 месяцев. Подозрения в даче взятки предъявлены также двум шяуляйским бизнесменам.

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Источник
ru.DELFI.lt
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