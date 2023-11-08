Инспектор по труду из Шяуляй подозревается в получении взяток

По данным досудебного расследования, будучи государственным служащим, С. Тамутис брал взятки за то, чтобы выявленные в частных компаниях нарушения, связанные с нелегальной работой, безопасностью труда работников и непредоставлением документов о профилактической проверке здоровья работников, не фиксировались официально и не налагались санкции за эти нарушения.