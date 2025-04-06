Инциденты с пьяными полицейскими в ночном клубе и ресторане в столице

Департамент полиции сообщил, что 5 апреля около 12 ночи было получено сообщение от охранника, который проинформировал, что в 23.50 произошел конфликт в ресторане в Вильнюсе, на ул. Шейминишкю.
Охранник заявил, что мужчина схватил его за запястье и сильно сжал, причинив ему физическую боль. Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что подозреваемый является специалистом полиции Вильнюсского уезда. Сотрудник 1984 г.р. находился не при исполнении служебных обязанностей, без формы и отказался пройти тест на трезвость. Он дал показания, сказав, что охранник 1981 г.р. без причины дернул его за руку, в результате чего он почувствовал боль в спине. Кроме того, при невыясненных обстоятельствах исчезла его электронная сигарета.
Оба мужчины проходят амбулаторное лечение. Начато досудебное расследование по факту причинения физической боли или легкого вреда здоровью.
Еще один инцидент произошел сразу после полуночи. В 2.30 поступило сообщение о том, что в ночном клубе в Вильнюсе, на ул. Кауно двое молодых людей ударили кулаком в лицо охраннику 1979 г.р.
Выяснилось, что один из подозреваемых — уроженец Вильнюсского уезда 2002 г. р., сотрудник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда. Установлено, что он находился в состоянии умеренного алкогольного опьянения (1,64 промилле). Инцидент произошел вне службы, и сотрудник был без формы. Он дал показания о том, что охранники били его кулаками по лицу и распыляли в него газ. Оба мужчины проходят амбулаторное лечение. Начато досудебное расследование.