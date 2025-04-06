Инциденты с пьяными полицейскими в ночном клубе и ресторане в столице

Департамент полиции сообщил, что 5 апреля около 12 ночи было получено сообщение от охранника, который проинформировал, что в 23.50 произошел конфликт в ресторане в Вильнюсе, на ул. Шейминишкю.

Охранник заявил, что мужчина схватил его за запястье и сильно сжал, причинив ему физическую боль. Прибыв на место, сотрудники полиции установили, что подозреваемый является специалистом полиции Вильнюсского уезда. Сотрудник 1984 г.р. находился не при исполнении служебных обязанностей, без формы и отказался пройти тест на трезвость. Он дал показания, сказав, что охранник 1981 г.р. без причины дернул его за руку, в результате чего он почувствовал боль в спине. Кроме того, при невыясненных обстоятельствах исчезла его электронная сигарета.