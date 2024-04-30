2024.04.30 14:12

Инцидент во время пикета в Вильнюсе: ехавший по встречной полосе водитель BMW конфликтовал с полицией

 
ru.DELFI.lt

30 апреля в центре Вильнюса, около президентского дворца в поле зрения полиции попал молодой водитель BMW.

Во вторник в Вильнюсе проходит пикет из-за строительства Rail Baltica. Во время пикета в центре города дежурила полиция.

Очевидцы заметили, что на ул. Леиклос в поле зрения полиции попал молодой водитель BMW. По словам очевидцев, молодой человек вступил в перепалку со стражами порядка.

Полиция информировала, что в 12 ч. полиция заметила, что против движения едет автомобиль BMW. 22-летний водитель не мог понять, чего от него хотят полицейские, он не понимал, что ехал по встречной полосе.

Полицейские просили его развернуться и уехать, но тот спорил с ними и заявлял, что никуда не поедет.

Через полчаса до водителя BMW дошло, что он нарушил ПДД.

По предварительным данным, молодой человек был трезвым.

Ему назначен штраф.

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