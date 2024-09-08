2024.09.08 00:00

Инцидент в Вильнюсе: сообщалось, что бандиты в масках якобы битами избивали детей

 
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В субботу вечером жители столичного микрорайона Калненай делились информацией о жутком происшествии: бандиты в маках битами избивали детей. Дети звали на помощь, но проезжавшие мимо машины не останавливались.

Жители сообщали что нападение на гимназистов было совершено в 21 ч.

По словам женщины, 6 мужчин в масках пришли во двор дома на ул. Айрю и ударили сзади по голове одного из подростков. Агрессоры были в масках с бейсбольными битами в руках.

Свидетель происшествия сказала, что дети, среди которых были и девочки, бросились бежать, а агрессоры гнались за ними и били. Якобы дети просили помощи у проезжавших мимо водителей, но не все останавливались. Сейчас просят откликнуться очевидцев происшествия.

По данным дежурного Вильнюсской полиции, поступило сообщение о драке. На место происшествия выехали три экипажа.

По предварительным данным, информация не подтвердилась, никто не был задержан, пострадавших нет, детей передали родителям.

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