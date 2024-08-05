2024.08.05 09:13

Инцидент в Вильнюсе: полиция прибыла на помощь мужчине, однако тот ранил полицейского

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В Вильнюсе мужчина во время потасовки ранил полицейского.

Как сообщили в Департаменте полиции, в воскресенье в 17.49 час. поступило сообщение от 27-летнего мужчины о том, что в своей квартире на улице Калварию он порезал руки и принял много таблеток.

Прибывшие на место сотрудники попытались оказать мужчине медицинскую помощь, однако тот напал на сотрудника Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда и ранил его.

После оказания медицинской помощи 22-летний полицейский лечится амбулаторно.

Мужчина был госпитализирован.

По факту сопротивления полиции начато предварительное расследование.

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