Инцидент в Лентварисе: мужчина из найденного на тротуаре пистолета выстрелил в витрину магазина

Департамент полиции сообщает, что 8 марта, примерно в 8.45 в Лентварисе Тракайского района на тротуаре мужчина (1951 г.р.) нашел предмет, похожий на огнестрельное оружие, и, приняв его за игрушечный пистолет, пошел в близлежащий магазин и выстрелил один раз в витрину. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако оконные стекла были повреждены.