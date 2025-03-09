2025.03.09 11:10

Инцидент в Лентварисе: мужчина из найденного на тротуаре пистолета выстрелил в витрину магазина

 
Гражданин, покупавший цветы, потерял револьвер
ru.DELFI.lt
Policija
Policija
ФОТО: Orestas Gurevičius | Delfi

В субботу утром в Лентварисе раздался выстрел. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Департамент полиции сообщает, что 8 марта, примерно в 8.45 в Лентварисе Тракайского района на тротуаре мужчина (1951 г.р.) нашел предмет, похожий на огнестрельное оружие, и, приняв его за игрушечный пистолет, пошел в близлежащий магазин и выстрелил один раз в витрину. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако оконные стекла были повреждены.

По предварительным данным, револьвер SMITH WESSON 360 PD, 357 Magnum, законно принадлежал мужчине (1949 г.р.), и 5 шт. боеприпасов, которые он потерял в тот же день около 8.30 возле магазина, покупая цветы.

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